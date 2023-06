Absolvido GNR acusado de crimes contra imigrantes em Odemira

O Tribunal da Relação de Évora absolveu esta quarta-feira um dos militares da GNR condenados por crimes contra imigrantes no concelho de Odemira e reduziu as penas a outros quatro, incluindo ao único com pena de prisão efetiva.

O militar Nuno Andrade, que tinha sido condenado a pena suspensa de um ano e três meses de prisão, pelo Tribunal de Beja, foi absolvido da prática de três crimes de ofensa à integridade física.

Rúben Candeias, condenado em janeiro a seis anos de prisão efetiva, viu a pena reduzida para quatro anos e oito meses.

Outros dois arguidos que tinham recorrido das penas aplicadas pelo tribunal de primeira instância, João Lopes e Nelson Lima, viram também as penas reduzidas e um quinto militar, Diogo Ribeiro, beneficiou dos recursos de outros dois condenados para ter também a pena reduzida.