21 concelhos de cinco distritos em perigo máximo de incêndio

Vinte e um concelhos de Faro, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Coimbra apresentam hoje perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em perigo máximo de incêndio estão os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel, Tavira, Castro Marim (Faro), Chamusca, Constância, Vila Nova da Barquinha, Abrantes, Tomar, Ferreira do Zêzere, Sardoal, Mação (Santarém), Vila de Rei, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Fundão, Covilhã, Belmonte (Castelo Branco), Gavião, Nisa (Portalegre) e Oliveira do Hospital (Coimbra).

O IPMA colocou também mais de 80 concelhos de Faro, Beja, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Coimbra, Viseu, Guarda, Vila Real e Bragança em risco muito elevado.

Vários concelhos de todos os distritos do continente, exceto Viana do Castelo, estão esta quarta-feira em perigo elevado de incêndio.

Devido ao tempo quente, o perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até domingo.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para, esta quinta-feira, no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral Centro até ao início da manhã e vento fraco a moderado do quadrante norte, soprando por vezes forte no litoral oeste e nas terras altas, em especial a partir da tarde.

A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral Centro e pequena subida de temperatura, em especial no interior.

As temperaturas mínimas oscilam entre os 16 graus Celsius (em Coimbra e Leiria) e os 25 (em Faro) e as máximas entre os 24 (em Aveiro) e os 40 (em Évora e Beja).

Desde o início do ano, as 3.841 ocorrências de fogo já afetaram 8.758 hectares de espaços rurais.

Por causa do tempo quente, o IPMA mantém os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro sob aviso amarelo até às 18h00 desta quarta-feira.

Ainda devido ao tempo quente, o IPMA colocou a costa sul da Madeira sob aviso laranja até às 20:00 de hoje, passando depois a amarelo até às 21h00 de quinta-feira.

A costa norte da Madeira, as regiões montanhosas e a ilha do Porto Santo estão igualmente sob aviso amarelo devido ao calor até às 21h00 de quinta-feira.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.