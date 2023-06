O diretor nacional da PSP, Manuel Magina da Silva, deverá ser o próximo oficial de ligação de Portugal em Paris. A informação está a ser avançada pelo Diário de Notícias esta terça-feira.

Magina da Silva viu prolongada a comissão de serviço no início do ano por causa da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), com o argumento de que era preciso estabilidade na estrutura da PSP.

O princípio tem sido que este cargo de oficial de ligação seja ocupado de forma alternada pela PSP e GNR. No entanto, a regra foi agora quebrada e volta a ficar na Polícia de Segurança Pública.

Descrito como um “lugar dourado”, é dos cargos mais concorridos pelos oficiais da PSP e GNR pela elevada remuneração, cerca de 12 mil euros.

Segundo o jornal, todo o processo é inédito e até quebra uma regra de princípio que tinha sido iniciado pela ex-ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, segundo a qual estes lugares "dourados" deviam ser preenchidos, alternadamente, entre oficiais da PSP e da GNR.

Para compensar esta sucessão de três superintendentes-chefes da PSP em Paris, o ministro da Administração Interna terá garantido à GNR que o oficial de ligação em Madrid se manteria na GNR na próxima comissão de serviço.

Fonte oficial do gabinete de José Luís Carneiro, contactada pelo DN, não confirmou a ida de Magina da Silva para Paris, assinalando que “estamos num momento em que é preciso serenidade”.