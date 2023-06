JMJ. Plano de mobilidade divulgado em julho. Encerramento do eixo Norte-Sul é incógnita

O plano de mobilidade para a semana da Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023), que está a cargo do Governo, só será tornado público a meio do próximo mês.

Ao que a Renascença apurou, os autarcas estão envolvidos na elaboração do plano que está nas mãos da VTM - empresa que ganhou o concurso público -, mas o documento final só vai ser divulgado no dia 14 de julho.

Na passada sexta-feira as várias entidades envolvidas na tarefa de conceber o plano de mobilidade estiveram reunidas com o objetivo de articular todos os passos com as forças de segurança. Nessa altura, sabe a Renascença, o Governo recuou e vai repensar a decisão de encerrar o eixo Norte-Sul para que esta via fosse usada para estacionar autocarros.

Esta possibilidade foi admitida pelo diretor nacional da PSP, Magina da Silva, aos jornalistas há cerca de duas semanas. A ideia caiu mal entre muitos setores da sociedade, e estão agora a ser estudadas soluções alternativas para estacionar os autocarros que vão trazer centenas de milhares de peregrinos para Lisboa na semana da Jornada Mundial da Juventude.

O plano de mobilidade para semana da JMJ está a ser elaborado pela VTM, uma das empresas que demonstrou interesse em fazê-lo. Para isso, deve receber perto de 90 mil euros do Governo, segundo o Portal Base, que junta os documentos relacionados com a contratação pública.