Fumo dos incêndios no Canadá deverá atingir zonas de maior altitude

O meteorologista Diamantino Henriques, do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), avisa que quem vive ou trabalha em zonas mais altas poderá ter dificuldades ao nível respiratório, devido à nuvem de fumo provocada pelos incêndios do Canadá e que já chegou a Portugal.

À Renascença, o especialista explica esta terça-feira que as partículas do fumo são "nocivas, porque são muito finas e podem alojar-se nos pulmões".

"Estimamos que estejam a viajar em altitude, ou seja, não se devem sentir tanto ao nível do mar, deve é haver cuidado nas localidades acima dos mil metros", refere.

Neste momento, a nuvem "ainda está um pouco por cima do arquipélago dos Açores", mas já avançou "para a região de Lisboa e Centro".

A nuvem de fumo "deve manter-se durante três ou quatro dias" em Portugal.