Filha informada de alta do pai, que tinha morrido há várias horas

No Hospital de São João, no Porto, uma mulher foi informada, por engano, da alta hospitalar do pai. O homem tinha morrido há várias horas.

O caso foi divulgado pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS) e terá ocorrido em maio do ano passado.

Em causa está um homem que foi internado no hospital, a 1 de maio, e que morreu no dia seguinte.

A filha só soube do óbito depois de ter ligado no dia 2 de maio para marcar uma visita.

Inicialmente, foi avisada de que o pai teria alta e só depois é que foi informada de que o pai já tinha falecido nessa manhã.

Numa deliberação publicada esta terça-feira, a Entidade Reguladora da Saúde conclui que o episódio se tratou de um erro grave de comunicação.

A ERS aconselha o Centro Hospital Universitário do São João a reforçar os cuidados no modo como deve ser comunicado um óbito de um familiar.