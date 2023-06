Farmacêuticos dos hospitais públicos cumprem nova greve

Os farmacêuticos dos hospitais públicos voltam a fazer greve, pela segunda vez em menos de uma semana, para exigir a valorização da carreira e a revisão da tabela salarial.

A greve dos farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), para a qual estão previstos serviços mínimos, é convocada pelo Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, na "sequência do impasse" nas negociações com a tutela.



Esta terça-feira às 09h00, os grevistas vão concentrar-se junto ao Ministério da Saúde, em Lisboa, onde sindicalistas pretendem entregar ao ministro Manuel Pizarro um manjerico com "uma quadra alusiva à ocasião".



A paralisação desta terça-feira abrange os distritos de Beja, Évora, Faro, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.