Comunicações em Pedrógão Grande continuam a falhar, diz Anacom

As comunicações em Pedrógão Grande continuam a falhar, explica Ilda Matos, porta-voz da Anacom, à Renascença.

A Autoridade Nacional de Comunicações esteve no terreno a fazer medições e verificou que a cobertura de sinal não chega a todos.

"O sinal rádio elétrico apresenta má qualidade ou é mesmo inexistente em 35% dos casos", diz Ilda Matos, "havendo alguns operadores que chegam a atingir valores na casa dos 54%", continua.



A porta-voz da Anacom considera estes valores "bastante expressivos", mas o problemas não ficam por aí.

Ao nível da internet também existem alguns problemas, tendo alguns operadores apresentado falhas "em cerca de 30% dos testes".

Ilda Matos refere ainda que, em termos médios, a velocidade da internet é baixa.

"Relativamente às chamadas de voz, verificou-se que uma em cada 18 chamadas falhou", reitera a porta voz da Autoridade Nacional de Comunicações.



As conclusões destes testes vêm dar razão às queixas da presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, que se mostra preocupada com os idosos da região.



Dina Duarte pede que as "redes de telemóveis, que as redes móveis, funcionem na casa dos meus vizinhos, que são mais idosos e que se precisarem do SOS, é bom que o telemóvel tenha rede.”