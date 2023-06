Bairro da Boavista. Reabilitação vai abranger 700 casas até 2026

As obras de reabilitação no Bairro da Boavista, em Lisboa, começam hoje, com intervenções previstas até 2026 em 34 edifícios e cerca de 700 frações, revelou esta terça-feira a empresa Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa.

Numa primeira fase, que deverá estar concluída até final do ano, as obras de conservação irão abranger 16 edifícios camarários, com 448 fogos.

Entre 2024 e 2026 irá decorrer a segunda fase, com intervenções em outros 18 edifícios, com cerca de 250 frações.

A recuperação e reabilitação deste conjunto habitacional no Bairro da Boavista, localizado na freguesia de Benfica, enquadra-se no programa Morar Melhor, em que a Gebalis pretende intervir em “11 bairros, 129 edifícios e mais de 2.000 frações”, com uma dotação financeira de 40 milhões de euros, valor consagrado no contrato-programa celebrado com a Câmara Municipal de Lisboa, com um prazo de vigência entre 2022 e 2026.

De acordo com a Gebalis, o Bairro da Boavista tem uma população estimada de cerca de 3.200 pessoas, distribuídas por cerca de 1.400 fogos municipais.

O Bairro da Boavista, localizado nas ‘franjas’ do Parque Florestal de Monsanto, foi inaugurado nos anos de 1940, passando nas décadas seguintes por várias fases de urbanização.

Com várias infraestruturas de apoio social e comunitário, em 2012 o bairro foi alvo de um projeto europeu – o ECO-Bairro – que teve como objetivo “a requalificação e a melhoria significativa da eficiência energética de diversos edifícios”, lê-se numa nota da Gebalis.

“Agora, passados 10 anos, a Gebalis inicia hoje com o programa Morar Melhor uma nova fase de intervenções de conservação e reabilitação no Bairro da Boavista. Pretendendo-se dar continuidade aos trabalhos então efetuados, no sentido de manter e incrementar a necessária otimização do desempenho ambiental dos fogos identificados para o efeito neste bairro municipal, vai aqui ser intervencionado até 2026 um total de 34 edifícios e cerca de 700 frações”, indica a empresa na nota.

Citado no comunicado, o presidente do conselho de administração da Gebalis salienta que “o bem-estar e o conforto habitacional da comunidade é uma prioridade”, assumindo a empresa e a Câmara de Lisboa o compromisso de garantir aos residentes dos bairros municipais “uma inquestionável qualidade de vida no seu dia-a-dia”.

Desde o início do mês, o programa Morar Melhor já arrancou nos bairros dos Alfinetes, na freguesia de Marvila, e Padre Cruz, na freguesia de Carnide.

Ainda segundo a Gebalis, para a semana, o programa irá chegar ao Bairro João Nascimento Costa, na freguesia do Beato.

A apresentação oficial do Plano de Intervenção das obras de reabilitação e conservação no Bairro da Boavista, que contará com a presença do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), está agendada para as 11h00.