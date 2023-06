António Costa: “Todos os anos o risco de incêndio aumenta”

O primeiro-ministro, António Costa, alertou esta terça-feira de manhã, em Mação, para o aumento do risco de incêndios de ano para ano.

António Costa relembrou que tudo o que se possa fazer em termos de prevenção é pouco, perante o impacto das alterações climáticas que alteram o modo de combate aos incêndios.

“Há uma coisa da qual temos de ter noção sobre o futuro: é que o risco de incêndio aumenta com as alterações climáticas. Há um número que é importante fixar... Se a Humanidade conseguir atingir as metas do Acordo de Paris e a temperatura só subir 1,5ºC até ao fim do século, ainda assim, aumentamos seis vezes o risco de incêndio florestal em Portugal. Por isso, tudo o que se fizer é pouco para garantir o reforço para enfrentar o aumento deste risco", afirmou.

O primeiro-ministro advertiu que a reforma estrutural da floresta é um “desafio para décadas”, apelando a que não se perca tempo.

“Agora, quando nós dizemos, ‘o desafio é para décadas’, vamos deixar para amanhã? Não, temos é de acelerar hoje, porque quanto mais fizermos hoje, mais depressa completamos aquilo que só se obtém ao final da década”, salientou.



Costa referiu que, se só se começar a transformação estrutural da floresta na década de 2030, só “lá para 2060” é que estará completa.

“Se nós começarmos já agora, nós vamos começar a ter resultados já em 2030, e vamos ter mais resultados em 2040. Portanto, não podemos perder tempo”, vincou.

O primeiro-ministro acrescentou ainda que “é muito importante ter os meios para combater os incêndios”, mas “é muitíssimo mais importante prevenir o risco de incêndio”.

“A melhor maneira de o fazer é transformar a paisagem, esta floresta, o território”, salientou.

António Costa está hoje a visitar ações de prevenções florestal. Depois de ter estado em Mação, o primeiro-ministro irá também ao Sardoal e a Pedrógão Grande, onde participará na cerimónia de inauguração de um memorial em homenagem às vítimas dos incêndios de 2017.

Esta terça-feira, às 19h00, realiza-se a cerimónia de inauguração oficial do monumento que lembra as vítimas dos incêndios em Pedrógão Grande. Uma homenagem que conta com a presença do Presidente da República, do primeiro-ministro, além de outras figuras do Estado.