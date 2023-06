Agricultura e florestas. GNR quer evitar furtos de cobre, exploração laboral e acidentes

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai desenvolver até ao dia 31 de dezembro a operação “Campo Seguro” para prevenir o furto de produtos agrícolas e situações de exploração do trabalho e sensibilizar para a utilização segura de veículos agrícolas e florestais.

Segundo a GNR, os militares vão realizar ações de sensibilização junto da “população em geral e a rural em particular, para a adoção de comportamentos a fim de prevenir eventuais ilícitos criminais, nomeadamente o furto de produtos agrícolas, o furto de cobre e outros metais não preciosos, situações de exploração do trabalho, relacionadas com o Tráfico de Seres Humanos (TSH) e ainda, para a utilização segura de veículos agrícolas e florestais”.

“Atendendo ao número de acidentes que envolvem veículos agrícolas registados, de onde em 2022 se destacam 561 acidentes, com 47 vítimas mortais e 64 feridos graves, serão desencadeadas ações de sensibilização dirigidas aos utilizadores de tratores e máquinas agrícolas, com o objetivo de fazer cumprir as regras de segurança e prevenir a ocorrência de acidentes na manobra de veículos/máquinas agrícolas e florestais”, lê-se no comunicado enviado à Renascença.

Conselhos da GNR para evitar acidentes:

• Não se esqueça da manutenção do veículo, uma vez que o mau funcionamento pode causar acidentes;

• Lembre-se que as estruturas de proteção, como o arco de “Santo António”, podem evitar a morte do condutor ou reduzir a gravidade dos ferimentos;

• Utilize os acessórios de iluminação e sinalização, de acordo com a lei;

• Frequente ações de formação teóricas e práticas. Conheça os riscos da condução de tratores e máquinas agrícolas e florestais;

• Não conduza sob o efeito de álcool, fadiga ou em velocidade não adequada às condições do veículo e à carga transportada;

• Respeite os limites de carga e dimensão das máquinas e tratores agrícolas e florestais.

As ações de policiamento de proximidade e de fiscalização da GNR vão contar com militares de diferentes valências, nomeadamente, dos Comandos Territoriais, do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, da Unidade de Segurança e Honras de Estado e da Unidade de Ação Fiscal.



Para fazer face à criminalidade transfronteiriça, os militares vão realizar ações de controlo e fiscalização do transporte de produtos agrícolas e florestais nos pontos de passagem da fronteira terrestre, em coordenação com a Guardia Civil.