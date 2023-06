Ordem dos Médicos: serviço de Obstetrícia no S. Francisco Xavier "está por garantir"

"Fiz um apelo para que haja conversações com o Conselho de Administração e que o Conselho de Administração ouça os médicos", afirmou aos jornalistas no final do encontro, onde destacou “o grupo de profissionais aberto a encontrar soluções”.

Estava previsto que, enquanto o bloco de partos do Santa Maria estiver fechado para obras, os serviços ficassem concentrados no São Francisco Xavier. Mas, em reunião com médicos e a administração do Hospital Santa Maria, o tesoureiro do Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos (OM), Luís Campos Pinheiro, dá conta que a situação está ainda por resolver.

O serviço de médicos de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Santa Maria no Hospital São Francisco Xavier em agosto e setembro está ainda “por garantir”, revelou esta segunda-feira a Ordem dos Médicos após reunião com médicos e administração do hospital.

Em causa está também a demissão de vários chefes e subchefes destes serviços, em resposta à saída do antigo diretor do departamento Diogo Ayres de Campos e da diretora do Serviço de Obstetrícia Luísa Pinto, na sequência do encerramento do serviço devido às obras de beneficiação da nova maternidade do Hospital Santa Maria.

"O papel da OM foi o de estabelecer uma ponte entre os médicos que estão exaustos, e que qualquer pequeno problema atua como uma faísca, com um Conselho de Administração que me apareceu muito aberto a querer ouvir os médicos e tentar encontrar um consenso", disse o médico.

Luís Campos Pinheiro adiantou que antes de se reunirem com os médicos, tiveram uma reunião com o Conselho de Administração, liderado por Ana Paula Martins, que "foi muito clarificadora" do projeto de remodelação e das obras.

Segundo o responsável, o conselho de administração pediu à OM que clarificasse "três pontos" junto dos médicos, nomeadamente que "não haverá alteração do pagamento das horas extraordinárias, não haverá alteração ao plano de férias e que apenas irão passar para o Hospital São Francisco Xavier os médicos que assim o entenderem, de uma forma voluntária", o que foi feito durante a reunião com os clínicos.