Homem ferido com gravidade por disparos de arma de fogo em Évora

Um homem ficou hoje ferido com gravidade ao ser atingido por disparos de uma arma de fogo e o agressor pôs-se em fuga, na sequência de uma desavença que causou outro ferido em Borba (Évora), disse fonte da GNR.

A fonte indicou à agência Lusa que o ferido grave foi transportado para o hospital de Évora e o outro homem que sofreu ferimentos ligeiros seguiu para o Centro de Saúde de Estremoz.

Aquela força de segurança não indicou as idades dos feridos, nem como foi agredido o ferido ligeiro.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso, acrescentou a fonte da Guarda.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta para a ocorrência foi dado às 14:30.

Foram mobilizados para o local, de acordo com a fonte do comando sub-regional, bombeiros de Borba, elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 12 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Évora e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Estremoz.