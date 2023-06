Fumo dos incêndios no Canadá chega ao continente "nas próximas horas"

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informa que a nuvem de partículas de fumo, com origem nos incêndios do Canadá, que está a afetar as ilhas dos Açores desde domingo, deve chegar ao território continental durante as próximas horas.

“Esta nuvem é constituída por partículas muito pequenas (< 2.5 micrometros) e por gases (especialmente monóxido de Carbono) resultantes dos incêndios que durante as últimas semanas têm afetado o território do Canadá”, indica em comunicado.

Segundo o IPMA, a nuvem de fumo “parece estar confinada acima dos 1.100 metros de altitude e, por isso, não deverá afetar as populações abaixo deste nível”.

No entanto, avisa que este evento deverá “causar uma redução de visibilidade e uma redução do brilho do Sol, bem como do tom azul do céu”.

Os incêndios florestais no Canadá já terão consumido desde o início do ano mais de 5 milhões de hectares.



Segundo a agência que monitoriza os incêndios no Quebec, SOPFEU, neste momento há pelo menos 81 fogos ativos na província. Já o Centro de Incêndios Florestais do Canadá adianta que há mais de 460 fogos ativos em todo o país.



O Canadá, que está a aquecer mais depressa do que a média do planeta, tem-se confrontado nos últimos anos com fenómenos meteorológicos extremos, cuja intensidade e frequência são reforçadas com as alterações climáticas.