Curso de oficiais da PSP termina com quase o mesmo número de mulheres e homens

Os 28 oficiais da Polícia de Segurança Pública que terminaram o curso esta segunda-feira marcam um novo passo nas forças de segurança em Portugal em termos de igualdade de género, ao terem concluído esta formação 15 homens e 13 mulheres.

No Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPI) terminaram hoje a formação um total de 35 novos oficiais de polícia, 28 dos quais portugueses e sete provenientes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e de São Tomé e Príncipe, no âmbito da cooperação com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

No final da cerimónia de encerramento do ano académico do ISCPI e do compromisso de honra do 35º Curso de Formação de Oficiais de Polícia, o ministro da Administração Interna destacou aos jornalistas este passo “muito relevante no que respeita ao equilíbrio entre homens e mulheres” na PSP.

“Entre os 28 oficiais que hoje concluíram a formação e que vão servir a PSP, estão 15 homens e 13 mulheres. É um elemento muito indiciário e muito relevante no que respeita ao equilíbrio entre homens e mulheres na formação que se começa a desenvolver e capacitar nas forças de segurança”, precisou José Luís Carneiro, que realçou também os alunos bolseiros cooperantes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, que agora vão desempenhar funções nos seus países.

Segundo o ministro, os sete oficiais dos PALOP adquiram no ISCPI conhecimento prático e ficaram capacitados para assumir funções de comando e de oficial nas forças de segurança dos seus países.

O Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna é atualmente frequentado por 156 alunos portugueses e 42 dos PALOP.