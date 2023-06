Cinco detidos em Barcelos por auxílio à imigração ilegal

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) desmantelou esta segunda-feira, em Barcelos, uma organização criminosa transnacional "por fortes indícios da prática dos crimes de auxílio à imigração ilegal, angariação de mão de obra estrangeira ilegal, falsificação de documentos, falsidade informática e branqueamento".

Foram detidos cinco cidadãos nacionais no âmbito desta operação, batizada Ephemero e executada em parceria com a Polícia Judiciária (PJ), que desmantelou "uma rede de sociedades fachada com relevância fiscal e jurídica em Portugal e em França", que operava "inúmeras contas bancárias tituladas por figuras testa-de-ferro" com o intuito de "camuflar" as atividades ilícitas.

"Este grupo criminoso recrutou diretamente nos países de origem, em bolsas de imigração ilegal em território nacional e em outros países Schengen (predominantemente em Espanha e França), mais de 300 trabalhadores estrangeiros, originários do continente sul-americano, para laborar em obras públicas, obras de construção civil e fábricas de componentes de construção dispersas pelo Espaço Comunitário Europeu", adianta a agência de segurança fronteiriça.

"Em circunstâncias de especial vulnerabilidade e com expectativas de recorrerem a mecanismos legais de regularização extraordinária", estes cidadãos estrangeiros "representam um avultado somatório de contribuições fiscais e sociais não declaradas, imposição de taxas e custos por equipamento, transporte e legalização documental", acrescenta o comunicado.

Para além dos cinco detidos, 90 inspetores do SEF e 10 da PJ cumpriram 16 mandados judiciais a residências e empresas em Portugal e França.

"No decorrer da operação foram apreendidos telemóveis, material informático, documentação relacionada com as empresas, documentos de identificação, viaturas de alta cilindrada, bens de luxo e mais de meio milhão de euros em numerário."