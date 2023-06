Calor coloca Évora, Beja, Faro e Madeira sob aviso laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira os distritos de Évora, Beja e Faro e o arquipélago da Madeira sob aviso laranja devido ao tempo quente.

Devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima o aviso vai prolongar-se até às 21h00 de hoje, passando depois a amarelo até às 18h00 de quarta-feira.

A Madeira vai estar sob aviso laranja até às 21h00 de hoje, passando depois a amarelo até às 9h00 de quarta-feira.

Já os distritos de Setúbal, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança estão sob aviso amarelo até às 1800 de quarta-feira.

Até quarta-feira, o IPMA prevê no interior norte e centro e na região sul valores acima de 30 graus Celsius na generalidade do território, estando entre os 35 e os 40 graus no interior a sul do Tejo e na Beira Baixa, onde poderão ser atingidos 40 a 43 graus.

Segundo as previsões, a temperatura mínima também será elevada, com noites tropicais (mínimas acima de 20 graus) em vários locais do centro e sul, com destaque para a região do Sotavento Algarvio, onde poderão ser próximas de 25 graus.

Em causa está, segundo o IPMA, uma “ação conjunta de uma região anticiclónica entre a Europa Ocidental e o arquipélago da Madeira, e um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica, originando o transporte de uma massa de ar tropical com origem continental, que é favorável a uma situação meteorológica de tempo quente e seco”.

Em comunicado publicado no seu ‘site’, o IPMA indica que o tempo quente deverá ser mais prolongado a sul do Tejo e Beira Baixa, onde é expectável a ocorrência de uma onda de calor até quarta-feira.