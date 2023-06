Aviação e comboios são os setores com mais queixas dos consumidores

A aviação e a ferrovia são os segmentos do setor dos transportes alvos de mais queixas dos consumidores, indicou esta segunda-feira a DECO Proteste.

No dia em que a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes anunciou que, no ano passado, foram apresentadas 62 reclamações por dia em média, num total de 22.600 queixas contra empresas de transportes públicos, a Associação de Defesa do Consumidor adianta à Renascença que os seus dados sobre reclamações estão "em sintonia".

Sónia Covita, especialista em assuntos jurídicos da Deco Proteste, adianta que, “em comparação com 2022, verifica-se um aumento de 80% de queixas aos transportes públicos”.



Desde o início deste ano, a DECO Proteste já recebeu 3.329 contactos. “Há muitos consumidores a reclamarem dos transportes”, apontando como principais razões “os atrasos, horários que não são respeitados, as greves e ainda o impacto para quem tem passe”, adianta a especialista.

A principal preocupação face às queixas prende-se com os consumidores que têm passe, que ficam prejudicados sem conseguir usar um serviço já pago.

Sónia Covita alerta que “os consumidores podem e devem fazer as suas reclamações” de forma mais factual possível para que as operadoras respondam com precisão ás queixas.

Ainda segundo a DECO, o top 5 de empresas alvo de mais reclamações é composto pela TAP, EasyJet, Carris, CP e Ryanair.