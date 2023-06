Afinal, Marcelo vai a Pedrógão Grande com o Governo inaugurar memorial às vítimas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afinal vai marcar presença no dia 27 de junho, em Pedrogão Grande, na inauguração do monumento às vítimas dos incêndios de 17 de junho de 2016.

A presença do chefe de Estado está, no entanto, condicionada pela “hora de chegada de Palermo”, lê-se no comunicado enviado à Renascença esta segunda-feira.

Marcelo Recebo de Sousa vai estar fora do país, em Itália, entre hoje e amanhã, para uma reunião da COTEC Europa, sendo que a inauguração do memorial às vítimas dos incêndios está marcada para o final de terça-feira.

Na iniciativa de homenagem às vítimas dos incêndios de 2017 vão marcar presença elementos do Governo, como o primeiro-ministro, António Costa, e a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, acompanhados dos autarcas das regiões afetadas, da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, e outras entidades ligadas à área social e associativa desses concelhos, para além do autor do memorial, o arquiteto Souto Moura, e a população local.

Depois de ter sido anunciada a homenagem, o Presidente da República emitiu uma nota oficial, no site da Presidência, informando que não poderia marcar presença, já que nessa data estaria em Itália para a reunião da COTEC Europa.

Esta segunda-feira, com a divulgação da agenda do Presidente da República para os dias 26 e 27 de junho, ficou a saber-se que Marcelo conta estar presente em Pedrogão Grande, depois de uma visita solitária ao local no sábado, bem como a Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos.

As fotografias da visita foram publicadas na página da Presidência.

A inauguração oficial do monumento chegou a estar agendada para as 17h da próxima terça-feira, mas foi, entretanto, reagendada para as 19h, para permitir que o Presidente da República possa estar presente.