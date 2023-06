Um morto e um ferido grave em acidente entre trator e ligeiro na Amareleja

Um homem morreu e outro sofreu ferimentos graves na sequência de um acidente ente um trator agrícola e um ligeiro de passageiros, perto da Amareleja, concelho de Moura (Beja), revelaram hoje à agência Lusa fontes das autoridades.

A vítima mortal, um homem de 41 anos, era o condutor do trator agrícola, enquanto o condutor do ligeiro de passageiros, de 22 anos, sofreu ferimentos graves, de acordo com informações prestadas pelo Comando Territorial da GNR de Beja.

O ferido grave foi transportado de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa, adiantou uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo.

O acidente ocorreu a cerca de cinco quilómetros da Amareleja e o alerta foi dado às 09:28.

No local, para além do helicóptero do INEM, estiveram 23 operacionais, entre elementos dos Bombeiros Voluntários de Moura e da GNR.