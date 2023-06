Marcelo já visitou memorial em Pedrogão Grande

O Presidente da República esteve, este sábado, em Pedrogão Grande, Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos, e também no Memorial às vítimas dos fogos de 2017.

Esta informação foi partilhada numa nota da Presidência da República.

Inicialmente, a visita de Marcelo Rebelo estava pensada para a próxima semana.

Numa nota publicada na terça-feira no site oficial da Presidência da República, o chefe de Estado disse que "teve conhecimento, pela comunicação social, da cerimónia de inauguração, no próximo dia 27 de junho, do monumento de homenagem às vítimas dos incêndios de 2017 em Pedrógão Grande".



"Como é sabido, o Presidente da República estará nessa data em Itália, numa reunião da Cotec Europa, juntamente com o Presidente italiano, Sergio Mattarella, e o Rei Felipe VI de Espanha, encontro esse que terminará ao início da tarde, tornando impossível estar de volta a Portugal antes do fim da mesma", lia-se na mesma nota.