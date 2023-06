Governo assinala Dia das Pessoas Ciganas com convite para estudo científico

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares assinalou este sábado o Dia Nacional das Pessoas Ciganas com um convite à participação num estudo científico sobre a situação socioeconómica das comunidades ciganas. Numa mensagem publicada na rede social Twitter, Ana Catarina Mendes, que detém a tutela da Igualdade, saudou “todas as pessoas e comunidades ciganas" e sublinhou que o convite “é também extensível à cerimónia de assinatura do protocolo para a realização deste estudo”, a ter lugar no dia 4 de julho, às 16h30, na sede do Conselho Económico e Social (CES).

O estudo conta com o envolvimento do CES, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e do Alto Comissariado para as Migrações. Foi também através do Twitter que a secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, vincou que o “Governo está empenhado em prevenir e combater esta discriminação” contra as pessoas ciganas, enaltecendo o papel da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, criada em 2003 e que está a ser redesenhada em articulação com estas comunidades.