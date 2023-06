Explosão de gás em Setúbal faz um morto e dois feridos graves

Uma explosão de gás numa habitação em Setúbal fez este sábado de manhã um morto e dois feridos graves.

A informação foi confirmada à Renascença pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, que confirma uma vítima mortal, um homem de 21 anos.

Os feridos graves são um adulto, que foi transportado para uma unidade de saúde de Coimbra, e uma criança, que está internada no Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa.

De acordo com a mesma fonte do CDOS de Setúbal, no local estão 10 veículos e 34 operacionais, bem como um meio aéreo para o transporte dos feridos.