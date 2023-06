PSP deteve sete jovens em Lisboa por roubos

Sete jovens, entre os 15 e os 19 anos, foram detidos por suspeita da prática de crimes de roubo agravado em Lisboa, informou esta sexta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informa que a detenção, feita pela Divisão de Investigação Criminal, ocorreu no dia 19 de junho, após conhecimento da prática de dois crimes de roubo na forma tentada praticados na zona de Santos.

Nos assaltos, os sete jovens recorreram "a uma pistola e a uma faca de grandes dimensões, com o intuito de coagir as vítimas a entregar os seus pertences", relata a polícia, que conseguiu recuperar as armas usadas e um cartão de débito roubado.

Segundo a polícia, cerca de uma hora antes havia sido cometido um crime semelhante, igualmente por sete pessoas, na zona do Bairro Alto.

Face às descrições dos suspeitos, foi possível indiciar os detidos também por essa ocorrência, igualmente cometida sob ameaça de pistola - neste caso uma arma usada para efeitos recreativos (Softair).

Neste caso, a vítima sofreu um prejuízo patrimonial de 1.365 euros (em telemóveis e numerário). Os cartões bancários também lhe foram roubados, tendo um deles sido recuperado pela polícia.

Segundo a PSP, os detidos serão sujeitos a primeiro interrogatório e aplicação de medida de coação, sendo que dois deles serão presentes ao Tribunal de Família e Menores da sua área de residência a fim de lhes ser aplicada uma medida tutelar.