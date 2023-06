Porto prepara-se para a noite de São João que conta com 16 minutos de fogo-de-artifício

A poucas horas da noite mais longa do ano, o Porto começa a preparar-se para o São João, que este ano retoma a circulação no tabuleiro inferior da ponte Luís I e que conta com 16 minutos de fogo-de-artifício.

A festa daquela que é considerada a noite mais longa do ano está de regresso ao Porto, com bailaricos, balões, martelos, sardinhas e fogo-de-artifício, que voltam hoje a animar e preencher as principais ruas da cidade.

Neste São João, o presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, vai distribuir ao início da tarde, pelas 15h00, manjericos aos munícipes e visitantes que se desloquem à Praça do General Humberto Delgado.

Com a conclusão das obras no tabuleiro inferior da Ponte Luis I, os presidentes das câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vitor Rodrigues, voltam a cumprir ali a tradição, iniciada em 2014.

Pelas 18h30, os dois autarcas cumprimentam-se a meio da travessia que une as duas margens para assinalar o arranque das festas.

O habitual palco nos Aliados será novamente substituído por três palcos: um no Largo Amor de Perdição (na zona da Cordoaria), um nos jardins do Palácio de Cristal, e outro na praça da Casa da Música.

Hoje à noite, sobem ao palco do Largo Amor de Perdição, pelas 22:00, Emanuel e Cláudia Martins & Minhotos e Marotos. Já nos jardins do Palácio de Cristal, sobe a palco Miguel Araújo e o grupo Fogo Fogo, e na praça da Casa da Música, é a vez de Bruno e Moullinex.

Este ano, o lançamento de balões de São João só vai ser permitido entre as 21h45 e a 1h00, de sábado, período durante o qual o espaço aéreo do Porto será fechado.

Na zona da Ribeira, o tradicional espetáculo de fogo-de-artifício começa à meia-noite e vai durar cerca de 16 minutos. O fogo será lançado das margens do rio Douro, de barcaças e do tabuleiro superior da Ponte Luís I.

Metro do Porto vai circular toda a noite

No tabuleiro inferior não vão ser colocadas estruturas de iluminação e fogo, por forma a facilitar a abertura e circulação de pessoas antes e depois do fogo-de-artifício.

A Ponte Luís I encerra à circulação pedonal a partir das 23h00 e até à 1h30, de sábado, nos dois tabuleiros.

Para garantir o acesso aos principais locais de animação na cidade, a Metro do Porto vai operar durante toda a noite de São João, assegurando a circulação com veículos duplos na rede, à exceção da linha do aeroporto (Linha Violeta), que mantém o seu horário habitual.

Também a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vai reforçar o serviço, com mais autocarros e maior frequência na baixa da cidade durante a noite e madrugada.

Com a festa nas ruas, também os hotéis da cidade e arredores estão a esgotar e a registar taxas de ocupação de 90 a 100%. .

O mercado do Bolhão, que reabriu portas o ano passado, volta a ter o seu significado nas comemorações, ao expor, até 1 de julho, a Cascata Comunitária de São João.

É precisamente no dia 1 de julho, que as tradicionais rusgas de São João voltam a invadir as principais artérias da cidade, reunindo várias associações e coletividades.

Este ano, as festas de São João vão custar 615 mil euros, adiantou o presidente da Câmara do Porto aquando da apresentação do programa.