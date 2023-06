PJ investiga morte de mulher de 35 anos em Borba

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as circunstâncias da morte de uma mulher, de 35 anos, cujo corpo foi encontrado num terreno perto de Borba, no distrito de Évora, revelou esta sexta-feira fonte policial.

O Jornal de Notícias adianta que a mulher em questão estaria grávida.

Contactada pela agência Lusa, uma fonte da PJ limitou-se a adiantar que estão a ser analisados "todos os elementos" sobre o caso.

Segundo uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central, o corpo da mulher foi encontrado, na quinta-feira à tarde, num terreno junto a um caminho rural conhecido como Estrada das Cortes, no concelho de Borba.

A ocorrência mobilizou operacionais e meios dos Bombeiros de Borba, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, num total de 18 operacionais, apoiados por nove veículos, incluindo uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV).

Também estiveram no local elementos da Unidade de Apoio Psicológico do INEM.