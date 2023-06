"Para mim já se tornou um vício. É a mesma coisa que o tabaco"

Perante esta reportagem, a Renascença procurou saber - junto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - que tipo de apoio disponibiliza aos casos em que manifestamente deteta comportamentos aditivos, seja na raspadinha ou em qualquer outro jogo.

Em resposta, a entidade enviou um comunicado em que reitera a sua obrigação de "adotar todas as políticas de acompanhamento e de monitorização no que diz respeito ao comportamento dos apostadores dos jogos sociais do Estado".

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa refere que a Linha de Apoio Jogo Responsável "assegura uma resposta de aconselhamento psicológico aos apostadores, seus familiares e amigos, realizando um diagnóstico sobre o grau de envolvimento do apostador com o jogo traduzido em diversas ações".

"O Departamento de Jogos da SCML realiza ainda, com a periodicidade de dois anos, um estudo de tracking de marcas, com mais de 2000 entrevistas presenciais, incidindo sobre todas as marcas do seu portefólio e que tem como principais objetivos monitorizar os respetivos níveis de notoriedade e imagem percecionada dos jogos, os hábitos de jogo dos portugueses por marca e as suas motivações para jogar. Além disso, com a finalidade de assegurar a salvaguarda do património das famílias, os Jogos Santa Casa desenvolveram um indicador que visa relacionar o rendimento disponível das famílias com o montante despendido com a aquisição de jogos sociais", conclui.



