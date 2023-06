Hospital Santa Maria. Direção clínica garante "normalidade" do serviço de obstetrícia

A direção clínica do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), do qual faz parte o Hospital Santa Maria, garantiu esta sexta-feira a "normalidade da atividade do serviço de obstetrícia", incluindo a sua urgência, após a demissão de cinco chefes de equipa da urgência de Obstetrícia e Ginecologia.

"A Direção Clínica do CHULN assume as suas competências e garante a normalidade da atividade do Serviço de Obstetrícia, incluindo a sua Urgência, não devendo haver qualquer receio por parte da população em relação a este serviço diferenciado", refere o comunicado da direção clínica do centro hospitalar, após reunião extraordinária.

A instituição diz-se "comprometida" com o projeto da nova maternidade do Hospital de Santa Maria, e refere que "tem a certeza que os obstetras continuarão a prestar, com total profissionalismo, os melhores cuidados às grávidas e crianças atendidas no Hospital de Santa Maria".