Ambulâncias vão parar na noite de São João no Porto

A falta de técnicos de emergência pré-hospitalar pode levar à paragem de várias ambulâncias do INEM, em noite de São João no Porto.

O alerta é do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), que avisa que a escala noturna está por completar e que, por isso, das 12 ambulâncias que deveriam estar operacionais, apenas três vão estar em pleno, devido à greve que está em curso há dois meses.

Os concelhos mais afetados por esta falta de meios de emergência são Porto, Gondomar, Maia e Matosinhos, adiantou à Renascença o presidente do sindicato.

“Das seis ambulâncias do INEM no Porto, só duas vão estar operacionais na noite de São João. Das duas de Gaia só vai estar uma disponível - e só a partir da meia noite. As duas do concelho de Gondomar vão estar indisponíveis e nos concelhos de Maia e Matosinhos também haverão constrangimentos”, afirma Rui Lázaro.

Para a primeira semana de agosto, que coincide em um dia com a Jornada Mundial da Juventude, estão previstas novas ações reivindicativas, como aponta à Renascença o STEPH.

“Foi decidido em plenário sindical avançar com mais ações reivindicativas e estão em cima da mesa ações durante a Jornada Mundial da Juventude”, indicou Rui Lázaro.

O responsável sindical avança que entre as possibilidades está uma greve geral nos dias da jornada e uma manifestação física em frente ao Ministério da Saúde.