Agrava-se crise na obstetrícia em Santa Maria. Demitem-se chefes das equipas de urgência

Os chefes e subchefes das equipas de urgência, com exceção de dois, do serviço de obstetrícia do Hospital Santa Maria, em Lisboa, apresentaram demissão do cargo, confirmou esta sexta-feira à Renascença a Federação Nacional dos Médicos (FNAM).

Sobre as razões da demissão dos responsáveis, que foi avançada pela SIC Notícias, a presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá, afirmou que vem na sequência do Conselho de Administração ter comunicado o encerramento do serviço de obstetrícia devido às obras da nova maternidade do Hospital Santa Maria, que integra o Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHULN).

A agência Lusa contactou o CHULN que afirmou que "para já, não há comentários a fazer".

No início desta semana, foi exonerado o diretor de Obstetrícia e Ginecologia do hospital de Santa Maria devido a desacordos sobre o projeto de restruturação do serviço, uma saída que foi contestada por vários profissionais de saúde.