Proteção Civil do Porto pede cuidado no lançamento dos balões de S. João

A Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto recomendou esta quinta-feira à população do Porto e arredores prudência e vigilância no lançamento dos balões de São João, na sexta-feira à noite, revelou hoje à Lusa o presidente Marco Martins.

Segundo o responsável, apesar de estar "previsto para o fim de semana risco de incêndio moderado na zona da Área Metropolitana do Porto, não há aviso meteorológico apesar das temperaturas altas que se preveem, na ordem dos 31 e 32 graus".

Neste contexto, explicou, e apesar da "não proibição do lançamento de balões, como sucedeu noutros anos", a Comissão Distrital de Proteção Civil deixou uma recomendação à população para os festejos do São João na sexta-feira à noite e madrugada de sábado.

"Recomenda-se que haja cautela quer no lançamento, para evitar acidentes, quer para quando as pessoas virem um balão a cair, seja na área urbana, onde por vezes há pequenos incêndios, porque caem em cima de habitações, em cima de cobertores, toldos ou pequenas tendas, ou na área florestal onde há combustíveis muito secos e a simples mecha de um balão pode, como aconteceu noutros anos, provocar incêndios florestais", disse o também presidente da Câmara de Gondomar.

Para além da cautela recomendada, o autarca sugere que "preferencialmente se lancem os balões no período em que o espaço aéreo vai estar interdito, entre as 21h00 e as 00h45".