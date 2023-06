Onda de calor. Médicos de Saúde Pública pedem estratégia nacional de proteção dos idosos

O presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública defende, por isso, a criação de “um plano interministerial, dotado financeiramente de meios para poder contratar profissionais para fazer um trabalho de proximidade e para ter, efetivamente, meios no terreno para ajudar as pessoas”.

A Associação dos Médicos de Saúde Pública defende a conversão do Plano Nacional de Saúde Sazonal numa estratégia nacional para mitigar os efeitos das ondas de calor, sobretudo junto das populações mais vulneráveis, como são os idosos e as pessoas que vivem em zonas mais isoladas.

Para que essa estratégia possa ser operacionalizada, Tato-Borges diz ser prioritária a existência de “locais de abrigo para onde as pessoas que são mais vulneráveis podem deslocar-se e passar o dia mantendo o seu corpo numa temperatura controlada”.

Por outro lado, continua o médico, é necessário intervir ao nível das condições de habitação das populações mais vulneráveis com “apoios para que as habitações sejam mais bem climatizadas e aguentem melhor esta variação de temperatura”.

Já no âmbito social, Gustavo Tato-Borges defende a contratação de “profissionais que possam ir a casa para acompanhar os idosos, para ajudá-los com a chegada de alimentos e de produtos que necessitam no seu dia a dia, além de garantir, também, que o acompanhamento de saúde está mais próximo”.

Neste ponto particular, o dirigente associativo dos médicos de Saúde Pública defende “uma política ao nível dos cuidados de saúde primários e de cuidados hospitalares que possibilitem uma consulta aberta mais disponível para estas pessoas vulneráveis, que precisam de apoio num momento de fragilidade associada às vagas de calor”.