Militar dos Comandos já saiu do coma induzido

O militar do 139.º curso dos Comandos que está internado no Hospital Santa Maria, em Lisboa, já saiu do coma induzido e encontra-se "a respirar de forma autónoma", adiantou esta quinta-feira o Exército.

Em comunicado, este ramo acrescenta que o militar, que se encontrava em coma induzido desde o dia 12 de junho, está com uma "evolução clínica favorável".

Na terça-feira, o Exército anunciou que um militar do 139.º curso dos Comandos do Exército estava em coma induzido no Hospital Santa Maria, após ter sofrido "um golpe de calor" e que tinha sido aberto um processo de averiguações.

[notícia atualizada às 16h49 de 22 de junho de 2023]