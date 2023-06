Jovem de 18 anos desaparecido no rio Douro, em Avintes

A Autoridade Marítima Nacional informou que um jovem de 18 anos está desaparecido no rio Douro, junto à Fluvina de Espinhaço, em Avintes.

Em comunicado, a autoridade afirma que foram iniciadas buscas que contam com elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Douro, tripulantes da Estação Salva-vidas do Douro, apoiados por uma embarcação, militares do Projeto “SeaWatch”, apoiados por uma viatura Amarok, assim como mergulhadores do Batalhão Sapadores Bombeiros e Proteção Civil de Vila Nova de Gaia, elementos dos Bombeiros Voluntários de Avintes e do INEM.

O alerta foi dado pelas 17h18.

Até ao final da tarde, as operações de busca não encontraram a vítima e foram, por agora interrompidas, sendo retomadas na manhã desta sexta-feira.

"Segundo o que foi possível apurar, o jovem encontrava-se a banhos, acompanhado por uma amiga, tendo entrado em dificuldades na água, acabando por desaparecer", descreve o comunicado.

"O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares do jovem", lê-se, ainda.