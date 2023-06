GNR deteve cinco pessoas por tráfico de droga e posse de armas proibidas no Monte da Caparica

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Setúbal deteve na quarta-feira quatro homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 19 e os 63 anos, por tráfico de estupefacientes e posse de armas proibidas, na localidade do Monte da Caparica, no concelho de Almada.

Em comunicado, a GNR explica que “as diligências policiais culminaram com o cumprimento de seis mandados de busca domiciliárias, tendo sido detetado e apreendido diverso material relacionado com o tráfico de produtos estupefacientes bem como armas proibidas, motivo que levou à detenção dos suspeitos”.

Entre o material apreendido, durante a operação “Bolsa Cheia”, destaca-se a apreensão de 17. 025 doses de heroína, 2. 947 doses de cocaína, 14 doses de haxixe, nove doses de MDMA, três telemóvel, quatro balanças, um cofre, três munições, uma pistola, três armas brancas e 1. 300 euros em numerário.

Os detidos, três dos quais com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, furtos, roubos, posse de armas proibidas, violação e resistência e coação, serão presentes esta quinta-feira, dia 22 de junho, no Tribunal Judicial de Almada, para aplicação das medidas de coação.

Segundo a GNR, a ação contou com o reforço da Estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Setúbal, do Destacamentos de Intervenção (DI) de Setúbal e Lisboa, do Grupo de Intervenção e Operações Especiais (GIOE), Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP) e do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção (UI).