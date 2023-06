Farmácias. Problema no acesso a receitas eletrónicas deve ser resolvido "para muito breve"

As farmácias estão a ter problemas de acesso às receitas eletrónicas desde a manhã desta quinta-feira, mas a situação deve ficar resolvida "para muito breve".

À Renascença, a presidente da Associação Nacional das Farmácias refere que o problema "já foi identificado".

Ema Paulino garante que há soluções para contornar este constrangimento, como, por exemplo, as farmácias acederem à prescrição através do código de barras em papel.

"Se houver alguma situação urgente, o farmacêutico saberá identificar e resolver a situação até o problema ficar regularizado", refere, ainda.

Contactados pela Renascença, os serviços partilhados do Ministério da Saúde dizem que se trata de um problema informático no sistema central, pelo que afeta as farmácias de todo o país, e esperam resolver a situação a qualquer momento