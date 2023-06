Dezenas de imigrantes dormiram em pavilhões desportivos

Não serão as condições ideais, porque são de recurso. Ainda assim, são bem melhores do que as que suportavam nos locais onde viviam e que ontem foram alvo de uma megaoperação da Polícia Marítima.

A maioria dos imigrantes identificados na operação, proveniente do sudeste asiático, passou a noite no pavilhão dos Bombeiros Voluntários do Montijo e no pavilhão desportivo do Samouco.

No Montijo, o pavilhão estava repleto de camas de campanha, onde estes migrantes passaram a noite, sob olhar atento de alguns elementos da Cruz Vermelha Portuguesa, que ao nascer do dia, preparavam-se para fornecer o pequeno almoço a estes imigrantes, a maioria homens.

Não se sabe ainda o que acontecerá nos próximos dias a estes cidadãos estrangeiros: se vão permanecer nestes locais ou se vão ser encaminhados para centros de acolhimento.

Contactada pela Renascença, a Autoridade Marítima, adianta que a operação ontem iniciada já terminou, e que ainda esta manhã divulgará um novo comunicado, o que deixa perceber que terá havido mais detenções para além das quatro noticiadas, no âmbito desta operação para travar uma presumível rede de apanha ilegal de bivalves e exploração de imigrantes.

Na quarta-feira, foram identificados um total de 243 imigrantes nas diligências da Polícia Marítima, numa operação que contou também com elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, da PSP, da Autoridade Tributária e do SIS, o Serviço de Informações e Segurança.