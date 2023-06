Detidos dois homens suspeitos de atearem fogo na ecopista do Vouga

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro identificou e deteve dois homens que alegadamente terão aproveitado a Ecopista do Vouga para pegar fogo à floresta em dois pontos distintos, no início deste mês, foi divulgado esta quinta-feira.

Em comunicado, a PJ refere que, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, identificou e deteve dois presumíveis autores do crime de incêndio florestal, que ocorreu no dia 3 de junho, junto da Ecopista do Vouga, entre Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga.

De acordo com o comunicado, "os incêndios tiveram início através de chama direta, em dois locais distintos, na vegetação adjacente à Ecopista", que corresponde ao antigo canal da Linha do Vouga na ligação Aveiro/Viseu, tendo colocando em risco uma mancha florestal significativa.

A PJ refere que os suspeitos terão atuado num quadro de futilidade e só graças à pronta deteção por populares e ao combate rapidamente encetado pelas corporações de bombeiros nenhum dos incêndios teve consequências de maior.

Os detidos, com 20 e 29 anos, vão ser presentes às autoridades judiciárias, na comarca de Aveiro para primeiro interrogatório judicial.