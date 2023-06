Vilarinho da Castanheira. “Aldeia em Festa” no próximo fim de semana

Em permanência para receber os visitantes vai funcionar o mercadinho local, com 10 produtores da terra, que vendem produtos endógenos, onde não vão faltar as tasquinhas com gastronomia típica destas festividades populares.

Recorde-se que este município transmontano tem vindo a fazer este trabalho de recolhas há muito tempo e são estes testemunhos o que de mais importante se pode ver nos diversos conteúdos do Museu da Memória Rural.

É também neste espaço que uma equipa de profissionais de multimédia vai recolher testemunhos locais, incentivando assim as pessoas da terra que tenham histórias, vivências ou conhecimentos sobre as atividades, os costumes e tradições da aldeia a partilhar as suas memórias e perpetuá-las no tempo.

No Museu da Memória Rural vão decorrer oficinas infantis, visitas guiadas e uma exposição fotográfica da Banda Filarmónica Vilarinhense, que tem mais de um século.

“Vamos fazer uma oficina, aberta a quem quiser, mediante inscrição, que pretende ensinar a fazer o pão”, acrescenta o autarca. Esta iniciativa acontece em dois momentos, durante a tarde, do dia 24, sábado.

Uma das atividades em destaque é a confeção do pão e do folar, de forma tradicional, que vai ser feito num típico forno a lenha.

Na visão do presidente da Câmara, João Gonçalves, “este é um projeto âncora que tem como objetivo valorizar e promover a autenticidade da nossa terra e da nossa gente”.

E como não há festa sem música, para além das arruadas a cargo da Banda Filarmónica local e outros grupos da terra, estão previstos espetáculos com grupos de música tradicional bem conhecidos, com os Retimbrar, no sábado, e os Chulada da Ponte Velha, no domingo.

Neste último dia, pela manhã, os participantes da Aldeia em Festa são convidados também a caminhar e a descobrir o território do concelho na sua componente mais natural, com uma caminhada pelo Trilho dos Moinhos.

À tarde, a Igreja de Santa Maria Madalena recebe o concerto “Oito Mãos Monumentos com Música Dentro”.

“Para além de promovermos a natureza, a cultura, o património, o mais importante é que esta iniciativa envolve as pessoas, os residentes, que são os guardiões da cultura e da tradição, são também os protagonistas no que é uma importante ação de valorização, de respeito e promoção da ruralidade, da essência do nosso concelho”, assinala o autarca.

A marca “Aldeias de Portugal” foi promovida e é dinamizada pela Associação do Turismo de Aldeia (ATA), com o objetivo de promover o desenvolvimento e valorização das aldeias. A ATA pretende potenciar uma rede de Aldeias de Portugal que se distingue e posiciona, por via da qualidade patrimonial e cultural e cujo turismo, produtos e atividades rurais são indutores de desenvolvimento local.

Vilarinho da Castanheira integrou esta rede através da Desteque, na qualidade de Grupo de Ação Local, e do seu compromisso com o desenvolvimento do território.