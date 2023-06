Quatro detidos em operação de combate ao tráfico de seres humanos em Alcochete

Pelo menos quatro pessoas foram detida no âmbito de uma megaoperação que decorre esta quarta-feira na zona do Samouco, concelho de Alcochete.

Segundo o comunicado da Autoridade Marítima Nacional, estão empenhados nesta operação 161 agentes da Polícia Marítima, acompanhados por 22 inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), inspetores da Autoridade Tributária e cerca de uma centena de operacionais da PSP.

"A operação conta também com a colaboração do Serviço de Informação e Segurança (SIS), no âmbito da análise operacional", acrescenta a nota.

O comunicado adianta ainda que o SEF identificou 243 imigrantes, tendo notificado nove cidadãos estrangeiros para comparência no SEF, "a fim de esclarecer a sua situação em território nacional".

A operação pretende combater redes criminosas associadas à captura ilícita, comércio e tráfico internacional de bivalves.

[notícia atualizada às 12h23]