Polícia Marítima faz operação de combate ao tráfico de seres humanos em Alcochete

Uma megaoperação de combate ao tráfico de seres humanos liderada pela Polícia Marítima está em curso desde as 8h00 na zona do Samouco, concelho de Alcochete, disse fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que participa na operação.

De acordo com a CNN Portugal, a investigação visa uma alegada "rede que se dedica a apanha ilegal de amêijoa e por consequente o tráfico de seres humanos, sobretudo asiáticos".

Na operação, segundo a estação de televisão, estão mais de 150 agentes da Polícia Marítima acompanhados por 60 inspetores do SEF, da Autoridade Tributária, da Unidade Especial da PSP e a colaboração do Serviço de Informações de Segurança (SIS).

A fonte do SEF adiantou à Lusa que na operação estão 20 elementos do serviço.