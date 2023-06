Operação no Samouco. "Não tinha nada planeado", confessa autarca

“Há quem sugira a instalação de uma depuradora. No entanto, isso pode não resolver o problema. A depuradora não limpa os bivalves dos metais pesados e toxinas. Isto é muito mais complexo do que se possa imaginar”, diz.

O autarca sugere a criação de uma task-force que junte várias entidades públicas que permita encontrar uma solução para o problema.

Confrontado com as condições indignas em que estavam os mariscadores, diz que “não tinha conhecimento” e que está a trabalhar com as autoridades para perceber se os relatos são relativos a Alcochete ou Montijo.

Segundo o comunicado da Autoridade Marítima Nacional desta quarta-feira, estão empenhados nesta operação 161 agentes da Polícia Marítima, acompanhados por 22 inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), inspetores da Autoridade Tributária e cerca de uma centena de operacionais da PSP.