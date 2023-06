Montenegro defende "programa de acolhimento de imigrantes" para evitar tráfico de pessoas

O líder do PSD sustentou que as pessoas não podem ser alvo de redes que não olham a meios para ter lucros ilegais defendendo também a necessidade de regulamentar a imigração para dar dignidade às pessoas.

"As forças da esquerda levantam-se logo e querem imputar-nos condutas políticas racistas e xenófobas. São tão ridículos que nem merecem resposta, o que merece resposta é a situação em que muitos dos imigrantes que aqui vem não terem condições dignas de acolhimento, habitação e de apoio social", frisou.

Luis Montenegro falava aos jornalistas no Bairro Cidade Sol, no Barreiro, durante a iniciativa "Sentir Portugal", que decorre até quinta-feira no distrito de Setúbal.

No âmbito desta iniciativa, Luis Montenegro tem agendado para quinta-feira um encontro com mariscadores do Rio Tejo, na Praia Fluvial do Samouco, no concelho de Alcochete, uma das zonas que esta quarta-feira foi alvo de uma operação de combate às redes criminosas associadas à captura ilícita, comércio e tráfico internacional de bivalves desenvolvida pela Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC) da Polícia Marítima.