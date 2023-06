Luís Montenegro. "Privatização da TAP teria poupado milhares de milhões de euros"

O líder do PSD, Luís Montenegro, defendeu esta quarta-feira que podiam ter sido poupados milhares de milhões de euros se o processo de privatização da TAP iniciado pelo executivo social-democrata de Passos Coelho tivesse seguido o seu curso em 2016.

Luís Montenegro reagia à informação hoje avançada pelo ministro das Infraestruturas, João Galamba, de que o diploma do processo de privatização da TAP será publicado no verão.



"É notável que seja o mesmo Governo, as mesmas pessoas e os mesmos protagonistas que quiseram nacionalizar a companhia, travando o processo de privatização em curso em 2016, que venham passados sete anos, depois de injetar mais de quatro mil milhões de euros na companhia, voltar à casa de partida", disse Montenegro, em declarações aos jornalistas, durante uma visita ao Bairro Cidade Sol, no Barreiro, no âmbito da iniciativa "Sentir Portugal", que decorre até quinta-feira no distrito de Setúbal.

O presidente do PSD vincou ainda o facto de o investidor privado que em 2015 adquiriu participação no capital social da TAP ter dito que era possível ter poupado aos contribuintes portugueses vários milhares de milhões de euros com a opção que o Governo podia ter seguido como outros governos no mundo seguiram.