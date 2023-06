Governo atribui dificuldades de especialistas no SNS à concorrência "desigual" dos privados

A secretária de Estado da Promoção da Saúde admitiu esta quarta-feira dificuldades em contratar especialistas de obstetrícia e ginecologia para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), alegando a concorrência "desigual" do setor privado.

"Não negamos que existem dificuldades precisamente com a capacidade de profissionais na área da ginecologia e obstetrícia, mas não é porque nós não queiramos contratar. Nós contratamos todos e mais alguns que possamos", assegurou Margarida Tavares, numa interpelação ao Governo requerida pelo grupo parlamentar do BE sobre o SNS.

Segundo disse a governante, o "problema" na contratação destes especialistas para os hospitais públicos reside na "concorrência com os privados que é desigual".

"Se os privados tiverem de responder às mesmas exigências do que uma maternidade pública, eu queria ver como é que as coisas se passavam", salientou Margarida Tavares, ao assegurar ainda aos deputados que "não há nenhum encerramento" de serviços do SNS.

"Concentrar e alternar locais de trabalho não significa encerrar. É uma boa política e que garante a continuidade dos cuidados", garantiu a secretária de Estado.