Covid-19. Uma em cada quatro vacinas compradas por Portugal foram revendidas ou doadas

Mais de uma em cada quatro vacinas contra a covid-19, do total das 43.484.000 recebidas em Portugal, foram doadas ou revendidas a outros países, revelou esta quarta-feira o responsável do Núcleo Coordenador de Apoio ao Ministério da Saúde.

Segundo dados avançados pelo coronel Carlos Penha Gonçalves na comissão parlamentar de Saúde, Portugal recebeu até terça-feira 43.484.000 vacinas, tendo sido administradas 27.075.000 vacinas, e mais de 10 milhões foram doadas ou revendidas por diferentes mecanismos a outros países.

Citando dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), o coronel Penha Gonçalves realçou que Portugal é o país europeu com mais doses administradas por 100 habitantes (275), seguido da Dinamarca, Irlanda e da Bélgica que administraram 257 doses por 100 habitantes.

"É uma diferença grande e eu diria que é uma boa medida da eficácia do processo", disse o responsável, observando que, segundo os dados do ECDC, Portugal nem é dos países que recebeu mais vacinas por 100 habitantes através do processo de compra centralizada conduzido pela Comissão Europeia.

Em primeiro lugar está a Áustria, com 583 doses por 100 habitantes, seguida da Letónia, com 484, e da Espanha, com 444.

Portugal aparece em 11.º lugar, com 344 doses por 100 habitantes, disse Penha Gonçalves na Comissão de Saúde, onde foi ouvido a pedido do PS "sobre o ponto de situação do processo de vacinação em curso, designadamente sobre o contributo deste processo para o número de mortes evitáveis e sobre as estratégias para a garantir o sucesso da vacinação no futuro".