Woody Allen marca concertos no Porto e Lisboa

Woody Allen está de regresso a Portugal, desta feita como músico.

O realizador de 87 anos vai atuar por cá em Setembro com a New Orleans Jazz Band, que integra há mais de 40 anos.

O cineasta norte-americano, autor de filmes como "Annie Hall" e "Midnight in Paris", também toca clarinete. Já deu vários concertos na Europa com a New Orleans Jazz Band desde 1996.

“O seu repertório é diversificado, e composto por mais de 1200 canções com melodias populares do início do século XX”, lê-se num comunicado enviado às redações, esta terça-feira.

A New Orleans Jazz Band passa pelo Super Bock Arena, no Porto, a 13 de setembro. No dia seguinte, é a vez do Campo Pequeno receber o artista e a sua banda de jazz inspirado em Nova Orleães. O preço dos bilhetes varia entre os 35 e os 150 euros. Os ingressos para o concerto no Porto já se encontram disponíveis para venda.