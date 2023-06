Netflix estreia filme filmado em Lisboa com Gal Gadot

O serviço de streaming Netflix vai estrear um novo filme de ação em agosto e algumas das imagens que aparecem no trailer podem parecer familiares... "Heart of Stone" (Agente Stone, em Portugal) já tem trailer e, em alguns frames, é possível ver Lisboa.

O filme, estrelado por Gal Gadot e Jamie Dornan, é realizado por Tom Harper e passou por zonas como o Chiado, Baixa, Mouraria e Estrela, com especial destaque para uma perseguição a alta velocidade no Terreiro do Paço.