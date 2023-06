Morreu antigo ministro da Agricultura Luís Saias

O antigo ministro da Agricultura Luís Saias morreu esta terça-feira de madrugada, aos 98 anos, no lar onde residia em Lisboa, disse à Lusa a sua filha.

Luís Gonçalves Saias foi responsável pelo ministério da Agricultura e Pescas no II Governo Constitucional, constituído por uma coligação entre o PS e CDS e chefiado por Mário Soares.

O antigo ministro socialista ocupou a pasta da Agricultura entre 30 de janeiro e 29 de agosto de 1978. Foi também deputado à Assembleia da República na quatro primeiras legislaturas, eleito três vezes pelo Porto e uma por Faro.

Luís Saias esteve, aliás, na origem da queda do Governo PS-CDS de 1978 após a recusa de Mário Soares em substituir o seu ministro da Agricultura, como era reclamado pelo CDS de Freitas do Amaral.

Na altura, o CDS - nomeadamente Freitas do Amaral, Amaro da Costa e Lucas Pires - alegou que o Ministério da Agricultura mantinha uma política demasiado à esquerda.

Com a quebra da coligação, o Presidente da República da altura, Ramalho Eanes, exonerou o primeiro-ministro, que abandonaria as funções a 29 de agosto, escassos sete meses após a tomada de posse.

A formação do II Governo Constitucional tinha tido como base uma exigência de Ramalho Eanes: que mantivesse um apoio parlamentar de "maioria estável e coerente", com vista às negociações com o FMI.

Portugal estava, desde 1977, sujeita àquela que foi a primeira intervenção do Fundo Monetário Internacional no país, causada por uma economia degradada em que Portugal registava uma taxa de desemprego superior a 7%, os bens estavam racionados e a inflação alcançava os 20%.