Militar dos Comandos em coma no Hospital de Santa Maria

Um militar, que participava do Curso de Comandos, está internado no Hospital de Santa Maria, após um golpe de calor.

O militar encontra-se em coma induzido desde o dia 12 de junho.



A notícia foi avançada pela "RTP" e, entretanto, confirmada à Renascença pelo Hospital de Santa Maria.

Num comunicado enviado às redações, o Exército fez saber que, a 12 de junho, durante a execução da instrução de marcha-corrida, "foi assistido um militar de sexo masculino pela equipa médica militar, tendo sido acionado o INEM, que concretizou a evacuação do militar para o Hospital Santa Maria".

Então, "foi diagnosticado um golpe de calor e pelos riscos inerentes de falência de órgãos foi admitido nos cuidados intensivos. A situação neurológica aconselhou a ser induzido o coma, situação em que se mantém".

Por determinação do Chefe do Estado-Maior do Exército, o 139.º Curso de Comando foi interrompido até à conclusão da avaliação clínica de todos os instruendos.

O curso foi retomado no passado dia 16 de junho. Ou seja, este suspenso apenas por quatro dias.



O 139.º Curso de Comandos teve início em 12 de abril de 2023. Atualmente, conta com 22 instruendos em formação de um total inicial de 52.

No ano passado, o Exército abriu um processo de averiguações ao 138.º curso de Comandos, após seis intervenções em estabelecimento hospitalar, incluindo um militar que necessitou de um transplante hepático.

Na altura foram instaurados processos disciplinares a três militares da equipa de instrução por "eventual violação dos deveres de obediência, zelo e responsabilidade" e criado um grupo de trabalho para rever o curso, que decidiu reforçar o "controlo do estado de saúde" dos militares do curso de Comandos, tanto física como psicológica, e aumentar "a abrangência" de exames médicos, incluindo análises de despiste de substâncias estimulantes ou "narcótico analgésicas".

As conclusões do processo de averiguações e inspeção técnica ao 138.º curso de Comandos foram na altura enviadas ao Ministério Público.